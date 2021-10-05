Ankara hava durumu 30 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (05.10.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 21 derece
En düşük hava sıcaklığı 17 derece
Nem en yüksek %82
Nem en düşük %38
Rüzgar Güneybatı yönünden 4 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor. İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
5 Ekim 2021 Ankara saatlik hava durumu
5 Ekim, 6 Ekim, 7 Ekim, 8 Ekim, 9 Ekim 2021 Ankara hava durumu;
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