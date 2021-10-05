  • BIST 1.394,290
  • Altın 500,30
  • Dolar 8,8380
  • Euro 10,2450
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 14 °C
»

Ankara hava durumu 30 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 30.09.2021 tarihli Ankara hava durumu
Ankara hava durumu 30 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (05.10.2021)

hava-durumu-006.jpg

En yüksek hava sıcaklığı 21 derece

En düşük hava sıcaklığı 17 derece

Nem en yüksek %82

Nem en düşük %38

Rüzgar Güneybatı yönünden 4 km/sa

Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor. İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

5 Ekim 2021 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-tahmin.jpg

5 Ekim, 6 Ekim, 7 Ekim, 8 Ekim, 9 Ekim 2021 Ankara hava durumu;

5-gunluk-tahmin-001.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağlı Vatandaşlardan İşgaliye Tepkisi05 Ekim 2021 Salı 00:01
  • Kalecik'te çiftçiye destek04 Ekim 2021 Pazartesi 00:02
  • Herkes ölçülü davransın04 Ekim 2021 Pazartesi 00:01
  • Altındağ'da belediye halı sahaları bakım istiyor02 Ekim 2021 Cumartesi 14:30
  • Tenisin geleceğini inşa edeceğiz02 Ekim 2021 Cumartesi 00:01
  • AK PARTİ’NİN ACI GÜNÜ01 Ekim 2021 Cuma 11:01
  • ÇIKARMADIK YER DEĞİŞTİRDİK01 Ekim 2021 Cuma 10:36
  • Ankara hava durumu 30 Eylül 202130 Eylül 2021 Perşembe 10:57
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 30 Eylül 2021 - ASKİ30 Eylül 2021 Perşembe 10:55
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?30 Eylül 2021 Perşembe 10:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti