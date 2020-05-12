  • BIST 1.395,550
  • Altın 495,35
  • Dolar 8,8630
  • Euro 10,2800
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 14 °C
»

Ankara hava durumu 30 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 30.09.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 30 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (30.09.2021)

ekran-alintisi.jpg1-133.jpg

En yüksek hava sıcaklığı 22 derece

En düşük hava sıcaklığı 11 derece

Nem en yüksek %76

Nem en düşük %27

Rüzgar Güneybatı yönünden 17 km/sa

Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

30 Eylül 2021 Ankara saatlik hava durumu

ekran-alintisi.jpg2-130.jpg

30 Eylül, 01 Ekim, 02 Ekim, 03 Ekim, 04 Ekim 2021 Ankara hava durumu;

ekran-alintisi.jpg2-130.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Nallıhan arası kaç km? Ankara Nallıhan arası kaç saat? Ankara Nallıhan Yol Tarifi, Ankara Nallıhan Otobüs Fiyatları...29 Eylül 2021 Çarşamba 14:15
  • Türkiye aşı haritası 29 Eylül 202129 Eylül 2021 Çarşamba 10:56
  • Elektrik Kesintisi 29 Eylül 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ29 Eylül 2021 Çarşamba 10:56
  • Yurt sorununa valilik el attı29 Eylül 2021 Çarşamba 05:30
  • Ressamdan tavsiyeler sanatla kalkınalım29 Eylül 2021 Çarşamba 05:00
  • Ankara Polatlı arası kaç km? Ankara Polatlı arası kaç saat? Ankara Polatlı Yol Tarifi, Ankara Polatlı Otobüs Fiyatları...28 Eylül 2021 Salı 14:45
  • O totem değişti28 Eylül 2021 Salı 05:00
  • Gayrimenkul fiyatlarını emlakçılar belirlesin28 Eylül 2021 Salı 04:30
  • Ankara Kızılcahamam arası kaç km? Ankara Kızılcahamam arası kaç saat? Ankara Kızılcahamam Yol Tarifi, Ankara Kızılcahamam Otobüs Fiyatları...27 Eylül 2021 Pazartesi 13:54
  • Akademik dil GDO'lu27 Eylül 2021 Pazartesi 08:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti