Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (30.09.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 22 derece
En düşük hava sıcaklığı 11 derece
Nem en yüksek %76
Nem en düşük %27
Rüzgar Güneybatı yönünden 17 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
30 Eylül 2021 Ankara saatlik hava durumu
30 Eylül, 01 Ekim, 02 Ekim, 03 Ekim, 04 Ekim 2021 Ankara hava durumu;
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