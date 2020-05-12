Ankara hava durumu 30 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (30.06.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 31 derece
En düşük hava sıcaklığı 17 derece
Nem en yüksek %64
Nem en düşük %16
Rüzgar kuzey-doğu yönünden 19 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
30 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu
30 Haziran ve 1, 2, 3, 4 Temmuz 2020 Ankara hava durumu;
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