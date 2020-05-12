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Ankara hava durumu 30 Kasım 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 30.11.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 30 Kasım 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (30.11.2021)

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En yüksek hava sıcaklığı 15 derece

En düşük hava sıcaklığı 5 derece

Nem en yüksek %92

Nem en düşük %72

Rüzgar Güney Batı yönünden 12 km/sa

Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

30 Kasım 2021 Ankara saatlik hava durumu

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30 Kasım, 1 Aralık, 2 Aralık, 3 Aralık, 4 Aralık 2021 Ankara hava durumu;

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