Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (30.05.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 26 derece
En düşük hava sıcaklığı 11 derece
Nem en yüksek %88
Nem en düşük %31
Rüzgar Kuzeybatı yönünden 9 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
30 Mayıs 2021 Ankara saatlik hava durumu
30 Mayıs, 31 Mayıs, 1 Haziran, 2 Haziran, 3 Hazarin 2021 Ankara hava durumu;
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