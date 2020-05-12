  • BIST 1.401
  • Altın 469,150
  • Dolar 8,2386
  • Euro 9,9741
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 18 °C
»

Ankara hava durumu 30 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 30.04.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 30 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (30.04.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 24 derece

En düşük hava sıcaklığı 15 derece

Nem en yüksek %77

Nem en düşük %43

Rüzgar Batı yönünden 15 km/sa

Ankara'da bugün hava (Gökgürültülü Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-029.jpg

30 Nisan 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-283.jpg

30 Nisan, 1 Mayıs, 2 Mayıs, 3 Mayıs, 4 Mayıs 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-292.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ramazan’da infak30 Nisan 2021 Cuma 04:04
  • Berberler Odası Başkanı Sezai Kara'dan kapanma tepkisi30 Nisan 2021 Cuma 03:03
  • Başkentliler yasak öncesi soluğu bahçe evlerinde aldılar30 Nisan 2021 Cuma 02:01
  • Tam kapanmada kimler muaf30 Nisan 2021 Cuma 00:05
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 29 Nisan 2021 - ASKİ29 Nisan 2021 Perşembe 09:09
  • Otizm Vakfı Eğitim Tesisleri, kapılarını İlksayfa'ya açtı29 Nisan 2021 Perşembe 05:05
  • Altay Kartalı Osman Batur Han29 Nisan 2021 Perşembe 04:04
  • Yüklü miktarda 'mdf' arz edilmeye başlandı29 Nisan 2021 Perşembe 03:03
  • Denetimi Olmayan Yasak29 Nisan 2021 Perşembe 02:02
  • Tam kapanmada kepenk kapatacak esnaftan "borçlar ertelensin hibe veya kredi verilsin" çağrısı!28 Nisan 2021 Çarşamba 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti