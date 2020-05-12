Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (31.10.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 19 derece
En düşük hava sıcaklığı 12 derece
Nem en yüksek %62
Nem en düşük %38
Rüzgar Doğu yönünden 6 km/sa
Ankara'da bugün hava (Hafif Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
31 Ekim 2021 Ankara saatlik hava durumu
31 Ekim, 1 Kasım, 2 Kasım, 3 Kasım, 4 Kasım 2021 Ankara hava durumu;
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