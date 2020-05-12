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Ankara hava durumu 31 Ocak 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 31.01.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 31 Ocak 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (31.01.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 8 derece

En düşük hava sıcaklığı 0 derece

Nem en yüksek %96

Nem en düşük %61

Rüzgar Güneybatı yönünden 12 km/sa

Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-049.jpg

31 Ocak 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-212.jpg

31 Ocak, 1 Şubat, 2 Şubat, 3 Şubat, 4 Şubat 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-217.jpg

gazeteilksayfa.com

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