Ankara hava durumu 4 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (04.08.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 33 derece
En düşük hava sıcaklığı 17 derece
Nem en yüksek %69
Nem en düşük %16
Rüzgar Kuzey-Doğu yönünden 17 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
4 Ağustos 2020 Ankara saatlik hava durumu
4, 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2020 Ankara hava durumu;
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