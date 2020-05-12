  • BIST 1.145
  • Altın 474,617
  • Dolar 7,7463
  • Euro 9,0774
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

Ankara hava durumu 4 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 04.10.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 4 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (04.10.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 26 derece

En düşük hava sıcaklığı 10 derece

Nem en yüksek %50

Nem en düşük %18

Rüzgar Batı yönünden 8 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-4-ekim.jpg

4 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-112.jpg

4, 5, 6, 7 ve 8 Ekim 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-114.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tamamen kurtulana kadar aralıksız sürecek03 Ekim 2020 Cumartesi 05:05
  • Adı bile heyecanlandırdı ama…03 Ekim 2020 Cumartesi 04:03
  • Cebeci Millet Bahçesi’nin yapımına başlanıyor03 Ekim 2020 Cumartesi 03:01
  • Orta Asya Cumhuriyetlerinde Entegrasyon Süreci Ve Türk Konseyi’nin Önemi (3)03 Ekim 2020 Cumartesi 02:01
  • Keyfi olarak cam kırdılar03 Ekim 2020 Cumartesi 01:01
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...02 Ekim 2020 Cuma 09:10
  • Diyabetliler aman dikkat!02 Ekim 2020 Cuma 05:01
  • Hayranı Sultanlar olan Vezir ‘Nizamülmülk’02 Ekim 2020 Cuma 04:04
  • Özel işletmelere girişlerine de getirilsin02 Ekim 2020 Cuma 03:05
  • Müminlere Ne Mutlu02 Ekim 2020 Cuma 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti