Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (04.10.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 26 derece
En düşük hava sıcaklığı 10 derece
Nem en yüksek %50
Nem en düşük %18
Rüzgar Batı yönünden 8 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
4 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu
4, 5, 6, 7 ve 8 Ekim 2020 Ankara hava durumu;
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