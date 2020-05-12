Ankara hava durumu 4 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (04.06.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 22 derece
En düşük hava sıcaklığı 11 derece
Nem en yüksek %81
Nem en düşük 33
Rüzgar batı yönünden 21 km/sa
Ankara'da bugün hava parçalı bulutlu ve mevzi sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
4 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu
4, 5, 6, 7 ve 8 Haziran 2020 Ankara hava durumu;
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