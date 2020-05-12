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Ankara hava durumu 4 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 04.06.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 4 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (04.06.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 22 derece

En düşük hava sıcaklığı 11 derece

Nem en yüksek %81

Nem en düşük 33

Rüzgar batı yönünden 21 km/sa

Ankara'da bugün hava parçalı bulutlu ve mevzi sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-4-haziran.jpg

4 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-014.jpg

4, 5, 6, 7 ve 8 Haziran 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-016.jpg

gazeteilksayfa.com

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