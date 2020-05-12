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Ankara hava durumu 4 Haziran 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 04.06.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 4 Haziran 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (04.06.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 19 derece

En düşük hava sıcaklığı 9 derece

Nem en yüksek %89

Nem en düşük %40

Rüzgar Batı yönünden 14 km/sa

Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-057.jpg

4 Haziran 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-310.jpg

4 Haziran, 5 Haziran, 6 Haziran, 7 Haziran, 8 Haziran 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-321.jpg

gazeteilksayfa.com

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