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Ankara hava durumu 4 Kasım 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 04.11.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 4 Kasım 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (04.11.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 12 derece

En düşük hava sıcaklığı 4 derece

Nem en yüksek %76

Nem en düşük %58

Rüzgar Kuzey yönünden 10 km/sa

Ankara'da bugün hava (Hafif Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-4-kasim.jpg

4 Kasım 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-140.jpg

4, 5, 6, 7 ve 8 Kasım 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-143.jpg

gazeteilksayfa.com

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