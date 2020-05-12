  • BIST 1.532
  • Altın 411,162
  • Dolar 7,4345
  • Euro 8,9658
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 2 °C
»

Ankara hava durumu 4 Mart 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 04.03.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 4 Mart 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (04.03.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 10 derece

En düşük hava sıcaklığı -3 derece

Nem en yüksek %85

Nem en düşük %43

Rüzgar Güneybatı yönünden 8 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-074.jpg

4 Mart 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-239.jpg

4 Mart, 5 Mart, 6 Mart, 7 Mart, 8 Mart 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-243.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara’da ekmeğe zam04 Mart 2021 Perşembe 05:05
  • Gereğini Yapın!04 Mart 2021 Perşembe 04:04
  • Uzun yıllar çözülemeyen sorun çözüldü04 Mart 2021 Perşembe 03:03
  • Umarım başa dönmeyiz04 Mart 2021 Perşembe 02:02
  • Mamak'ta denetimler sıkılaştırıldı04 Mart 2021 Perşembe 01:01
  • İstanbul, İzmir ve Ankara'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı?03 Mart 2021 Çarşamba 17:00
  • Türkiye aşı haritası 3 Mart 202103 Mart 2021 Çarşamba 09:44
  • Köylerden ilçeye ücretsiz servis uygulaması başladı03 Mart 2021 Çarşamba 06:06
  • Çalışmalar resmen başladı03 Mart 2021 Çarşamba 05:03
  • Unuttuğumuz edep ve terbiye03 Mart 2021 Çarşamba 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti