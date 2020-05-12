Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (04.05.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 21 derece
En düşük hava sıcaklığı 14 derece
Nem en yüksek %90
Nem en düşük %47
Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 16 km/sa
Ankara'da bugün hava (Mevzi Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
4 Mayıs 2021 Ankara saatlik hava durumu
4 Mayıs, 5 Mayıs, 6 Mayıs, 7 Mayıs, 8 Mayıs 2021 Ankara hava durumu;
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