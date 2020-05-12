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Ankara hava durumu 4 Mayıs 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 04.05.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 4 Mayıs 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (04.05.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 21 derece

En düşük hava sıcaklığı 14 derece

Nem en yüksek %90

Nem en düşük %47

Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 16 km/sa

Ankara'da bugün hava (Mevzi Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-032.jpg

4 Mayıs 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-286.jpg

4 Mayıs, 5 Mayıs, 6 Mayıs, 7 Mayıs, 8 Mayıs 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-295.jpg

gazeteilksayfa.com

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