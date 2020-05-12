  • BIST 1.488
  • Altın 454,255
  • Dolar 7,3451
  • Euro 9,0078
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -3 °C
»

Ankara hava durumu 4 Ocak 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 04.01.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 4 Ocak 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (04.01.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 13 derece

En düşük hava sıcaklığı 1 derece

Nem en yüksek %86

Nem en düşük %49

Rüzgar Güney yönünden 9 km/sa

Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-026.jpg

4 Ocak 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankar-saatlik-hava.jpg

4 Ocak, 5 Ocak, 6 Ocak, 7 Ocak ve 8 Ocak 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-196.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Söz Bitti Kadın Cinayeti Bitmedi!04 Ocak 2021 Pazartesi 04:04
  • Başkan Enver Demirel yerel yönetimlerin emeğine dikkat çekti04 Ocak 2021 Pazartesi 03:03
  • Gönül Telinden Hikayeler - Soğan Hırsızı04 Ocak 2021 Pazartesi 02:02
  • Pastacılar Odası Başkanı Mustafa Kahveci, "Devlete değil, işçiye maaş olarak vermeliyiz.”04 Ocak 2021 Pazartesi 01:01
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüste son durum...03 Ocak 2021 Pazar 09:10
  • İmtihan dünyası01 Ocak 2021 Cuma 02:02
  • 1 Ocak 2021 Cuma Hutbesi yayımlandı!31 Aralık 2020 Perşembe 12:44
  • AGD'den online fetih şöleni31 Aralık 2020 Perşembe 06:06
  • Elektrik kesintileri Çankayalıları bezdirdi31 Aralık 2020 Perşembe 05:05
  • Dünya Gerçekten Beşten Büyük Mü?31 Aralık 2020 Perşembe 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti