Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (04.02.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 16 derece
En düşük hava sıcaklığı 3 derece
Nem en yüksek %82
Nem en düşük %47
Rüzgar Batı yönünden 10 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
4 Şubat 2021 Ankara saatlik hava durumu
4 Şubat, 5 Şubat, 6 Şubat, 7 Şubat, 8 Şubat 2021 Ankara hava durumu;
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