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Ankara hava durumu 5 Aralık 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 05.12.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 5 Aralık 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (05.12.2021)

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En yüksek hava sıcaklığı 02 derece

En düşük hava sıcaklığı 6 derece

Nem en yüksek %91

Nem en düşük %75

Rüzgar Doğu yönünden 1 km/sa

Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

5 Aralık 2021 Ankara saatlik hava durumu

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5 Aralık, 6 Aralık, 7 Aralık, 8 Aralık, 9 Aralık 2021 Ankara hava durumu;

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gazeteilksayfa.com

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