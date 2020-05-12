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Ankara hava durumu 5 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 05.10.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 5 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (05.10.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 28 derece

En düşük hava sıcaklığı 12 derece

Nem en yüksek %45

Nem en düşük %15

Rüzgar Batı yönünden 7 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-5-ekim.jpg

5 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-113.jpg

5, 6, 7, 8 ve 9 Ekim 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-115.jpg

gazeteilksayfa.com

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