Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (05.10.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 28 derece
En düşük hava sıcaklığı 12 derece
Nem en yüksek %45
Nem en düşük %15
Rüzgar Batı yönünden 7 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
5 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu
5, 6, 7, 8 ve 9 Ekim 2020 Ankara hava durumu;
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