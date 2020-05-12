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Ankara hava durumu 5 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 05.06.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 5 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (05.06.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 27 derece

En düşük hava sıcaklığı 10 derece

Nem en yüksek %76

Nem en düşük 22

Rüzgar güney-batı yönünden 9 km/sa

Ankara'da bugün hava az bulutlu olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-5-haziran.jpg

5 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-015.jpg

5, 6, 7, 8 ve 9 Haziran 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-017.jpg

gazeteilksayfa.com

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