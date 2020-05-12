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Ankara hava durumu 5 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 05.04.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 5 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (05.04.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 14 derece

En düşük hava sıcaklığı 10 derece

Nem en yüksek %93

Nem en düşük %67

Rüzgar Güneybatı yönünden 20 km/sa

Ankara'da bugün hava (Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-007.jpg

5 Nisan 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-261.jpg

5 Nisan, 6 Nisan, 7 Nisan, 8 Nisan, 9 Nisan 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-270.jpg

gazeteilksayfa.com

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