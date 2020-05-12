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Ankara hava durumu 5 Şubat 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 05.02.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 5 Şubat 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (05.02.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 12 derece

En düşük hava sıcaklığı 2 derece

Nem en yüksek %90

Nem en düşük %50

Rüzgar Batı yönünden 11 km/sa

Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

anakra-hava-001.jpg

5 Şubat 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-217.jpg

5 Şubat, 6 Şubat, 7 Şubat, 8 Şubat, 9 Şubat 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-222.jpg

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