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Ankara hava durumu 5 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 05.07.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 5 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (05.07.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 36 derece

En düşük hava sıcaklığı 19 derece

Nem en yüksek %77

Nem en düşük %16

Rüzgar kuzey-doğu yönünden 14 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-5-temmuz.jpg

5 Temmuz 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-044.jpg

5, 6, 7, 8 ve 9 Temmuz 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-044.jpg

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