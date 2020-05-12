Ankara hava durumu 6 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (06.08.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 34 derece
En düşük hava sıcaklığı 19 derece
Nem en yüksek %52
Nem en düşük %13
Rüzgar Kuzey-Doğu yönünden 13 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
6 Ağustos 2020 Ankara saatlik hava durumu
6, 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2020 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.