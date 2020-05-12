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Ankara hava durumu 6 Ekim 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 06.10.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 6 Ekim 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (06.10.2021)

hava-durumu.JPG

En yüksek hava sıcaklığı 21 derece

En düşük hava sıcaklığı 10 derece

Nem en yüksek %64

Nem en düşük %31

Rüzgar Güneybatı yönünden 21 km/sa

Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

5 Ekim 2021 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-tahmin.JPG

06 Ekim , 07 Ekim, 08 Ekim, 09 Ekim, 10 Ekim 2021 Ankara hava durumu;

5-gunluk-tahmin.JPG

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