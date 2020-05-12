  • BIST 1.183
  • Altın 528,516
  • Dolar 8,4278
  • Euro 9,9767
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Ankara hava durumu 6 Kasım 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 06.11.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 6 Kasım 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (06.11.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 18 derece

En düşük hava sıcaklığı 8 derece

Nem en yüksek %91

Nem en düşük %44

Rüzgar Kuzey - Doğu yönünden 13 km/sa

Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-6-kasim.jpg

6 Kasım 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-142.jpg

6, 7, 8, 9 ve 10 Kasım 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-145.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit yakınlarından İzmir'e yardım eli06 Kasım 2020 Cuma 05:05
  • Sevgi Ama Nasıl? 206 Kasım 2020 Cuma 04:04
  • Fiyatların düşmesinin tek bir yolu var06 Kasım 2020 Cuma 03:03
  • Tevekkül etmek ve Allah'a güvenmek06 Kasım 2020 Cuma 02:02
  • Torba yasaya yazılı tepki!06 Kasım 2020 Cuma 01:01
  • 6 Kasım 2020 Cuma Hutbesi yayımlandı!05 Kasım 2020 Perşembe 16:19
  • Amerika’da kaç eyalet var?05 Kasım 2020 Perşembe 13:46
  • ABD’nin yeni başkanını “kumarcılar”ın oyu belirleyecek 05 Kasım 2020 Perşembe 11:56
  • Hobi bahçesi yasası yürürlüğe girdi: Hangi bahçeler yıkılacak? 05 Kasım 2020 Perşembe 10:01
  • Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…05 Kasım 2020 Perşembe 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti