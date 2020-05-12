Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (06.05.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 20 derece
En düşük hava sıcaklığı 13 derece
Nem en yüksek %68
Nem en düşük %50
Rüzgar Kuzeybatı yönünden 12 km/sa
Ankara'da bugün hava (Gökgürültülü Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
6 Mayıs 2021 Ankara saatlik hava durumu
6 Mayıs, 7 Mayıs, 8 Mayıs, 9 Mayıs, 10 Mayıs 2021 Ankara hava durumu;
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