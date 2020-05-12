  • BIST 1.440
  • Altın 452,629
  • Dolar 8,1323
  • Euro 9,6052
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 9 °C
»

Ankara hava durumu 6 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 06.04.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 6 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (06.04.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 18 derece

En düşük hava sıcaklığı 8 derece

Nem en yüksek %94

Nem en düşük %38

Rüzgar Güneydoğu yönünden 17 km/sa

Ankara'da bugün hava (Hafif Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-008.jpg

6 Nisan 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-262.jpg

6 Nisan, 7 Nisan, 8 Nisan, 9 Nisan, 10 Nisan 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-271.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sinovac mı? BionTech mi? Hangi aşı güvenli? Uzman isim İlksayfa'ya cevapladı06 Nisan 2021 Salı 05:05
  • Ahmet Er amcadan çağrı - 206 Nisan 2021 Salı 04:04
  • Yolcu otobüslerinde kapasite var yolcu yok!06 Nisan 2021 Salı 03:03
  • “Bizim Çocuklar!"ın Bildirisi06 Nisan 2021 Salı 02:02
  • Bölge sakinleri 931’inci Cadde’nin bozuk ve çukurlu yolunun onarılmasını bekliyor06 Nisan 2021 Salı 01:01
  • Sivil toplum kuruluşlarından 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki05 Nisan 2021 Pazartesi 14:55
  • Begonya asfaltlanmayı bekliyor05 Nisan 2021 Pazartesi 05:05
  • Su israfına kademeli su tarifesi önlemi05 Nisan 2021 Pazartesi 03:03
  • İşsizlik Rakamları Açıklandı05 Nisan 2021 Pazartesi 02:02
  • Dikmen ve Oran’ı birbirine bağlayan caddeye bariyer ve aydınlatma talebi05 Nisan 2021 Pazartesi 01:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti