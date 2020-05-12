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Ankara hava durumu 6 Ocak 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 06.01.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 6 Ocak 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (06.01.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 11 derece

En düşük hava sıcaklığı 3 derece

Nem en yüksek %96

Nem en düşük %61

Rüzgar Güney yönünden 8 km/sa

Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-028.jpg

6 Ocak 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-194.jpg

6 Ocak, 7 Ocak, 8 Ocak, 9 Ocak ve 10 Ocak 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-198.jpg

gazeteilksayfa.com

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