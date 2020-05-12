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Ankara hava durumu 7 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 07.08.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 7 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (07.08.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 35 derece

En düşük hava sıcaklığı 19 derece

Nem en yüksek %55

Nem en düşük %12

Rüzgar Kuzey-Doğu yönünden 11 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-7-agus.jpg

7 Ağustos 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-063.jpg

7, 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-064.jpg

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