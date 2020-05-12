  • BIST 1.327
  • Altın 465,103
  • Dolar 7,8636
  • Euro 9,5321
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya -3 °C
SON DAKİKACumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
»

Ankara hava durumu 7 Aralık 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 07.12.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 7 Aralık 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (07.12.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 12 derece

En düşük hava sıcaklığı 0 derece

Nem en yüksek %82

Nem en düşük %48

Rüzgar Doğu yönünden 6 km/sa

Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-004.jpg

7 Aralık 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-168.jpg

7, 8, 9, 10 ve 11 Aralık 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-171.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABB Meclisi toplanıyor - Başkan Yavaş o iddialara cevap verecek07 Aralık 2020 Pazartesi 05:05
  • Dört Gitti Bir Geldi!07 Aralık 2020 Pazartesi 04:03
  • Pursaklar'ın prestijli projeleri07 Aralık 2020 Pazartesi 03:06
  • Öykülerin Dilinden Eğitim 1107 Aralık 2020 Pazartesi 02:02
  • 14-17 Aralık'ta çevrimiçi satranç turnuvası düzenlenecek07 Aralık 2020 Pazartesi 01:01
  • Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…05 Aralık 2020 Cumartesi 21:00
  • ÇED'in uygulanabilirliği 305 Aralık 2020 Cumartesi 01:01
  • ABB AK Parti Grup Başkanvekili Köse'den Büyükşehir'e ANKAPARK önerisi04 Aralık 2020 Cuma 06:06
  • Pursaklar'da yürekleri burkan manzara04 Aralık 2020 Cuma 05:05
  • İmam-ı Gazali Bunca İlme Nasıl Sahip Oldu?04 Aralık 2020 Cuma 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti