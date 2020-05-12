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Ankara hava durumu 7 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 07.10.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 7 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (07.10.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 31 derece

En düşük hava sıcaklığı 14 derece

Nem en yüksek %44

Nem en düşük %17

Rüzgar Batı yönünden 11 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-7-ekim.jpg

7 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatl,k-hava-001.jpg

7, 8, 9, 10 ve 11 Ekim 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-117.jpg

gazeteilksayfa.com

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