Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (07.10.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 31 derece
En düşük hava sıcaklığı 14 derece
Nem en yüksek %44
Nem en düşük %17
Rüzgar Batı yönünden 11 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
7 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu
7, 8, 9, 10 ve 11 Ekim 2020 Ankara hava durumu;
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