Ankara hava durumu 7 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (07.06.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 33 derece
En düşük hava sıcaklığı 15 derece
Nem en yüksek %46
Nem en düşük %13
Rüzgar güney yönünden 16 km/sa
Ankara'da bugün hava az bulutlu olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
7 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu
7, 8, 9, 10 ve 11 Haziran 2020 Ankara hava durumu;
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