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Ankara hava durumu 7 Kasım 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 07.11.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 7 Kasım 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (07.11.2021)

 

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En yüksek hava sıcaklığı 21 derece

En düşük hava sıcaklığı 12 derece

Nem en yüksek %68

Nem en düşük %35

Rüzgar Kuzey yönünden 2 km/sa

Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

7 Kasım 2021 Ankara saatlik hava durumu

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7 Kasım, 8 Kasım, 9 Kasım, 10 Kasım, 11 Kasım 2021 Ankara hava durumu;

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