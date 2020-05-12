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Ankara hava durumu 7 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 07.04.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 7 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (07.04.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 22 derece

En düşük hava sıcaklığı 10 derece

Nem en yüksek %55

Nem en düşük %29

Rüzgar Güneybatı yönünden 24 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-009.jpg

7 Nisan 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-263.jpg

7 Nisan, 8 Nisan, 9 Nisan, 10 Nisan, 11 Nisan 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-272.jpg

gazeteilksayfa.com

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