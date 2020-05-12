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Ankara hava durumu 7 Ocak 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 07.01.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 7 Ocak 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (07.01.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 11 derece

En düşük hava sıcaklığı 1 derece

Nem en yüksek %93

Nem en düşük %63

Rüzgar Güneybatı yönünden 8 km/sa

Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu.jpg

7 Ocak 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-hava-029.jpg

7 Ocak, 8 Ocak, 9 Ocak, 10 Ocak ve 11 Ocak 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-199.jpg

gazeteilksayfa.com

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