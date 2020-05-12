Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (08.12.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 9 derece
En düşük hava sıcaklığı 5 derece
Nem en yüksek %96
Nem en düşük %69
Rüzgar Güney yönünden 10 km/sa
Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
8 Aralık 2021 Ankara saatlik hava durumu
8 Aralık, 9 Aralık, 10 Aralık, 11 Aralık, 12 Aralık 2021 Ankara hava durumu;
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