Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (08.10.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 29 derece
En düşük hava sıcaklığı 15 derece
Nem en yüksek %48
Nem en düşük %22
Rüzgar Güney yönünden 17 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
8 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu
8, 9, 10, 11 ve 12 Ekim 2020 Ankara hava durumu;
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