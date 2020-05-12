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Ankara hava durumu 8 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 08.10.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 8 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (08.10.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 29 derece

En düşük hava sıcaklığı 15 derece

Nem en yüksek %48

Nem en düşük %22

Rüzgar Güney yönünden 17 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-8-ekim.jpg

8 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-115.jpg

8, 9, 10, 11 ve 12 Ekim 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-118.jpg

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