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Ankara hava durumu 8 Ekim 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 08.10.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 8 Ekim 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (08.10.2021)

ankara-hava-durumu.JPG

En yüksek hava sıcaklığı 24 derece

En düşük hava sıcaklığı 13 derece

Nem en yüksek %47

Nem en düşük %21

Rüzgar Güneybatı yönünden 10 km/sa

Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

8 Ekim 2021 Ankara saatlik hava durumu

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08 Ekim , 09 Ekim, 10 Ekim, 11 Ekim, 12 Ekim 2021 Ankara hava durumu;

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