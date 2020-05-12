Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (08.10.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 24 derece
En düşük hava sıcaklığı 13 derece
Nem en yüksek %47
Nem en düşük %21
Rüzgar Güneybatı yönünden 10 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
8 Ekim 2021 Ankara saatlik hava durumu
08 Ekim , 09 Ekim, 10 Ekim, 11 Ekim, 12 Ekim 2021 Ankara hava durumu;
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