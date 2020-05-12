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Ankara hava durumu 8 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 08.06.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 8 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (08.06.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 33 derece

En düşük hava sıcaklığı 18 derece

Nem en yüksek %36

Nem en düşük %16

Rüzgar kuzey-doğu yönünden 16 km/sa

Ankara'da bugün hava az bulutlu olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-8-haziran-001.jpg

8 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-019.jpg

8, 9, 10, 11 ve 12 Haziran 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-021.jpg

gazeteilksayfa.com

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