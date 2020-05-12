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Ankara hava durumu 8 Haziran 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 08.06.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 8 Haziran 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (08.06.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 22 derece

En düşük hava sıcaklığı 13 derece

Nem en yüksek %77

Nem en düşük %43

Rüzgar Güneybatı yönünden 13 km/sa

Ankara'da bugün hava (Gökgürültülü Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-060.jpg

8 Haziran 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-313.jpg

8 Haziran, 9 Haziran, 10 Haziran, 11 Haziran, 12 Haziran 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-324.jpg

gazeteilksayfa.com

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