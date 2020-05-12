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Ankara hava durumu 8 Kasım 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 08.11.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 8 Kasım 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (08.11.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 16 derece

En düşük hava sıcaklığı 5 derece

Nem en yüksek %87

Nem en düşük %40

Rüzgar Kuzey - Doğu yönünden 14 km/sa

Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-8-kasim.jpg

8 Kasım 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-144.jpg

8, 9, 10, 11 ve 12 Kasım 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-147.jpg

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