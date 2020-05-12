Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (08.11.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 16 derece
En düşük hava sıcaklığı 5 derece
Nem en yüksek %87
Nem en düşük %40
Rüzgar Kuzey - Doğu yönünden 14 km/sa
Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
8 Kasım 2020 Ankara saatlik hava durumu
8, 9, 10, 11 ve 12 Kasım 2020 Ankara hava durumu;
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