Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (08.11.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 21 derece
En düşük hava sıcaklığı 11 derece
Nem en yüksek %81
Nem en düşük %41
Rüzgar Kuzey yönünden 1 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
8 Kasım 2021 Ankara saatlik hava durumu
8 Kasım, 9 Kasım, 10 Kasım, 11 Kasım, 12 Kasım 2021 Ankara hava durumu;
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