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Ankara hava durumu 8 Mart 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 08.03.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 8 Mart 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (08.03.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 9 derece

En düşük hava sıcaklığı -3 derece

Nem en yüksek %90

Nem en düşük %32

Rüzgar Batı yönünden 12 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-077.jpg

8 Mart 2021 Ankara saatlik hava durumu

anmkar-saaatlik-hava.jpg

8 Mart, 9 Mart, 10 Mart, 11 Mart, 12 Mart 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-246.jpg

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