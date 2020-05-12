Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (08.04.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 18 derece
En düşük hava sıcaklığı 8 derece
Nem en yüksek %77
Nem en düşük %33
Rüzgar Güneybatı yönünden 26 km/sa
Ankara'da bugün hava (Yağmurlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
8 Nisan 2021 Ankara saatlik hava durumu
8 Nisan, 9 Nisan, 10 Nisan, 11 Nisan, 12 Nisan 2021 Ankara hava durumu;
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