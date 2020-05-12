Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (08.01.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 13 derece
En düşük hava sıcaklığı 4 derece
Nem en yüksek %83
Nem en düşük %58
Rüzgar Güney yönünden 12 km/sa
Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
8 Ocak 2021 Ankara saatlik hava durumu
8 Ocak, 9 Ocak, 10 Ocak, 11 Ocak ve 12 Ocak 2021 Ankara hava durumu;
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