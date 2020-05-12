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Ankara hava durumu 8 Şubat 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 08.02.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 8 Şubat 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (08.02.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 19 derece

En düşük hava sıcaklığı 4 derece

Nem en yüksek %63

Nem en düşük %36

Rüzgar Güney yönünden 19 km/sa

Ankara'da bugün hava (Rüzgarlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-055.jpg

8 Şubat 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-219.jpg

8 Şubat, 9 Şubat, 10 Şubat, 11 Şubat, 12 Şubat 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-224.jpg

gazeteilksayfa.com

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