Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (08.02.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 19 derece
En düşük hava sıcaklığı 4 derece
Nem en yüksek %63
Nem en düşük %36
Rüzgar Güney yönünden 19 km/sa
Ankara'da bugün hava (Rüzgarlı) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
8 Şubat 2021 Ankara saatlik hava durumu
8 Şubat, 9 Şubat, 10 Şubat, 11 Şubat, 12 Şubat 2021 Ankara hava durumu;
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