  • BIST 1.061
  • Altın 477,157
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 24 °C
»

Ankara hava durumu 9 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 09.08.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 9 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (09.08.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 33 derece

En düşük hava sıcaklığı 21 derece

Nem en yüksek %51

Nem en düşük %18

Rüzgar Doğu yönünden 18 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-9-agus.jpg

9 Ağustos 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-064.jpg

9, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-065.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hijyen için Paket Dönemi, İlgi büyük08 Ağustos 2020 Cumartesi 02:02
  • Ağaçların kurumasının nedeni ortaya çıktı!08 Ağustos 2020 Cumartesi 01:04
  • Tatiller de doğallaşıyor!08 Ağustos 2020 Cumartesi 00:35
  • Modern Devlette Ulus Teorileri08 Ağustos 2020 Cumartesi 00:05
  • 2020 gram altın fiyatı ay ay07 Ağustos 2020 Cuma 14:06
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...07 Ağustos 2020 Cuma 09:10
  • O belirtiler korona ile karıştırılabilir!07 Ağustos 2020 Cuma 05:02
  • Geleceğin bilişimcileri Mamak'tan çıkacak07 Ağustos 2020 Cuma 04:53
  • Gündeme getirdik, ASKİ ekipleri temizledi07 Ağustos 2020 Cuma 01:01
  • Çocuklar Köylerinden Kurtuluyor(!)07 Ağustos 2020 Cuma 00:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti