Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (09.12.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 11 derece
En düşük hava sıcaklığı 2 derece
Nem en yüksek %96
Nem en düşük %66
Rüzgar Güney - Doğu yönünden 7 km/sa
Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
9 Aralık 2020 Ankara saatlik hava durumu
9, 10, 11, 12 ve 13 Aralık 2020 Ankara hava durumu;
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