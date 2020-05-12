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Ankara hava durumu 9 Aralık 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 09.12.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 9 Aralık 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (09.12.2021)

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En yüksek hava sıcaklığı 10 derece

En düşük hava sıcaklığı 4 derece

Nem en yüksek %82

Nem en düşük %59

Rüzgar Güney Batı yönünden 6 km/sa

Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

9 Aralık 2021 Ankara saatlik hava durumu

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9 Aralık, 10 Aralık, 11 Aralık, 12 Aralık, 13 Aralık 2021 Ankara hava durumu;

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gazeteilksayfa.com

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