Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (09.12.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 10 derece
En düşük hava sıcaklığı 4 derece
Nem en yüksek %82
Nem en düşük %59
Rüzgar Güney Batı yönünden 6 km/sa
Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
9 Aralık 2021 Ankara saatlik hava durumu
9 Aralık, 10 Aralık, 11 Aralık, 12 Aralık, 13 Aralık 2021 Ankara hava durumu;
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